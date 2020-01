Oroscopo Branko di oggi 19 gennaio: previsioni segno per segno (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 19 gennaio è pronto a rivelare la vostra attuale situazione astrologica. Per le persone del Leone è una giornata ad alta tensione, invece, per i nativi dei Pesci è piena d’amore. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 19 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Sole in Capricorno toglie il disturbo, mentre si avvicinano un fiammante Marte e una passionale Luna. L’amore è il trionfo di questa giornata, che è anche ideale per riorganizzare la vita domestica. Avventure per i single. Toro – Questo mese del Capricorno si conclude con una Luna abbastanza aggressiva nei rapporti stretti, collaborazioni. Dovete fare attenzione alla forma fisica e salute. Non preoccupatevi, Giove ha sempre una soluzione positiva per voi. Gemelli – Nelle riunioni d’affari, vita sociale e mondana ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Branko di oggi 19 gennaio: previsioni segno per segno - - infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi 17 gennaio 2020: le previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Branko Oggi Sabato 18 Gennaio 2020, previsioni tutti i segni -