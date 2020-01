Omicidio Polizzi: dopo 6 anni il killer scarcerato per decorrenza dei termini (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Omicidio di Alessandro Polizzi, 24 anni, è avvenuto a Perugia nel 2013. Un uomo si è introdotto nell’abitazione in cui si trovava con la fidanzata, sparando e uccidendo lui e ferendo Julia Tosti, 20 anni, mentre dormivano. Condannato all’ergastolo per l’Omicidio, Riccardo Menenti è stato scarcerato lo scorso 10 gennaio per decorrenza dei termini, dopo 6 anni. Insorge la famiglia del 24enne, mentre la fidanzata, scampata alla morte, ha dichiarato di vivere nella paura. Omicidio Polizzi: scarcerato Riccardo Menenti La Corte d’Assise d’Appello di Firenze aveva disposto, durante l’udienza dello scorso giugno, la scarcerazione per Riccardo Menenti entro il 10 gennaio se non fosse intervenuta la Cassazione. Il killer è stato condannato all’ergastolo, ma le parti hanno fatto ricorso alla Suprema Corte che per motivi ancora ignoti non ha giudicato la sentenza. Così Menenti è tornato ... Leggi la notizia su thesocialpost

