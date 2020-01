Nuovo virus in circolazione: scatta un’allerta mondiale (Di domenica 19 gennaio 2020) La nuova epidemia che sta mettendo in ginocchio la città di Wuhan in Cina fa paura a tutto il mondo. Il virus, categorizzato nei coronavirus è altamente contagioso e porta ad una polmonite che per 2 persone è stata già letale. La Cina annuncia 17 nuovi casi, ma potrebbero essere molti di più. Ora l’allerta è massima e non solo in Cina, dove in questi giorni sono aumentati gli spostamenti in previsione del capodanno, bensì anche negli Stati Uniti, dove negli aeroporti si effettuano controlli sui passeggeri in arrivo. Il virus fa paura, ricorda la Sara Aumenta la paura per questo Nuovo virus che porta con sé ricordi ancor più terribili legati ad un’altra epidemia, quella della Sars. Gli scienziati dell’Imperial College di Londra avvertono, i casi accertati non sono 50 ma molti di più, si può arrivare a contarne 1700. Il calcolo degli scienziati britannici tiene conto anche dei ... Leggi la notizia su thesocialpost

