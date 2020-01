Nuoto, Martina Carraro ed Elena Di Liddo sul podio nelle FINA Champions Swim Series 2020 a Pechino (Di domenica 19 gennaio 2020) Seconda ed ultima giornata di gare nella seconda tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto che si sono tenute a Pechino (Cina). Nella piscina da 50 metri prestazioni di un certo calibro che vale la pena analizzare nel dettaglio. Per i colori azzurri, in vasca, Martina Carraro ed Elena Di Liddo. La ligure, vittoriosa nei 100 rana a Shenzhen (Cina), è giunta seconda in questa circostanza con il crono di 1’07″25, preceduta di appena 7 centesimi dalla padrona di casa Yu Jingyao. A completare il podio la giamaicana Alia Atkinson (1’08″88). Per quanto riguarda Di Liddo, l’atleta pugliese si è classifica terza nei 50 farfalla con il crono di 26″69 nella prova vinta dall’olandese Ranomi Kromowidjojo (25″91) davanti alla danese Jeanette Ottesen (25″92) e appunto all’azzurra. Considerando le altre gare, il cinese Sun Yang, dopo ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Nuoto, Martina Carraro ed Elena Di Liddo sul podio nelle FINA Champions Swim Series 2020 a Pechino - SwimmerShopit : Nuoto, FINA Swim Series, Martina Carraro trionfa nei 100 rana - flamminiog : RT @OA_Sport: Nuoto Martina Carraro si impone nei 100 rana delle FINA Champions Swim Series 2020 a Shenzhen -