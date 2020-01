Norvegia, “Piccoli pezzi d’Italia ad Oslo”: aggiornato l’itinerario promosso dall’Ambasciata (Di domenica 19 gennaio 2020) aggiornato e pubblicato in una nuova versione l’itinerario “Piccoli pezzi d’Italia ad Oslo”, una proposta culturale dell’Ambasciata d’Italia. l’itinerario presenta venti tappe che raggruppano testimonianze della multiforme presenza nella capitale norvegese di pittori, scultori, architetti, letterati, designer, esploratori, ingegneri e filantropi italiani, e anche di alcuni grandi artisti norvegesi (Henrik Ibsen, Sverre Fehn, Emanuel Vigeland) che hanno conosciuto ed amato l’Italia e sulla cui opera l’Italia ha avuto influenza non piccola. Il volumetto vuole essere una sorta di porta ideale d’accesso al nostro Paese, indirizzato agli amici norvegesi e ai tanti italiani che vivono e lavorano a Oslo. l’itinerario vuole costituire quindi un invito a scoperte ulteriori, per rafforzare sempre più i rapporti di amicizia e collaborazione tra due Paesi che, ai lati opposti dell’Europa, ... Leggi la notizia su ildenaro

