‘Non ho soldi…’: da Maria De Filippi il dramma di un padre e una figlia, Finale a sorpresa [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Seconda puntata della 20esima edizione di C’è Posta per Te Sabato 18 gennaio su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, giunto ormai alla 20esima edizione. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi ha aperto la stagione con ottimi ascolti. Infatti la prima puntata trasmessa la settimana scorsa è stata vista da circa sei milioni di telespettatori per uno share del 30.2%. Quindi di è riconfermato una trasmissione molto amata dal pubblico italiano. Ad impreziosire l’appuntamento di ieri sera sono stati due ospiti d’eccezione. Dopo Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino, sono arrivati Can Yaman e Mara Venier. C’è Posta per Te: la storia di Massimiliano e la figlia Alessia Massimiliano ha contattato la redazione di C’è Posta per Te per provare a riconciliarsi con la figlia Alessia, venuta al mondo dal primo ... Leggi la notizia su kontrokultura

Mov5Stelle : Il taglio al Cuneo Fiscale è realtà, 3 miliardi di euro per 16 milioni di lavoratori dipendenti che vedranno aument… - ilfoglio_it : Craxismo e soldi: appunti per gli ipocriti. Per fare, bisogna avere. Per comandare, occorre disporre. Se non te ne… - fattoquotidiano : LA SENTENZA PRO SILVIO Il Gip ha archiviato B. evidenziando un “quadro non univoco”: il mistero dei 247mila euro e… -