Niente fumo alla fermata del tram, così Beppe Sala bandisce le sigarette da Milano (Di domenica 19 gennaio 2020) Niente fumo, nemmeno alla fermata del tram. Beppe Sala, sindaco di una Milano nella quale lo smog è ormai fuori da ogni parametro di legge, ha proposto che le sigarette vengano bandite dai luoghi in cui più persone possono trovarsi a sostare. Niente fumo, dunque, nelle code all'esterno dei locali o sotto le pensiline dell'Atm. Niente fumo, perché le sigarette, che Sala sogna di bandire da qualunque spazio aperto, contribuiscono all'inquinamento. LEGGI ANCHESmog: i blocchi del traffico? Anche se fatti tutto l'anno, non basterebbero Sala le proprie intenzioni le ha comunicate con franchezza, avanzando la sua proposta nel corso di una ...

