Neonata rischia soffocare per rigurgito, salvata da un carabiniere a Roma (Di domenica 19 gennaio 2020) Quando ha sentito una coppia con una bimba nella carrozzina urlare in strada un carabiniere libero dal servizio si é avvicinato immediatamente. All’interno c’era una Neonata, di meno di un mese, ormai cianotica e in apnea probabilmente per un rigurgito. Così il militare, in servizio alla compagnia Trionfale, ha praticato la manovra di Heimlich assieme al papà della bimba e l’hanno salvata.L’episodio è accaduto ieri in via Simon de Saint Bon, in zona Prati a Roma. La bimba è stata poi portata in ospedale, dove è stata trattenuta in osservazione. Leggi la notizia su huffingtonpost

