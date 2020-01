NBA 2020, i risultati della notte (19 gennaio): i Lakers battono Houston. Vittorie di Milwaukee, Toronto e Philadelphia. Boston va ko (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida più attesa era sicuramente quella tra Houston e i Lakers. Ha vinto Los Angeles per 124-115 grazie ad un fantastico terzo quarto da 32-17. LeBron James e compagni consolidano così il loro primo posto nella Western Conference, mentre per i Rockets si comincia a parlare di crisi dopo la terza sconfitta consecutiva ed un sesto posto che non può per nulla soddisfare. James è il migliore tra gli ospiti con la doppia doppia da 31 punti e 12 assist, mentre a Houston non bastano i 35 di Westbrook e i 34 di Harden. Se da una parte comandano i Lakers, dall’altra dominano i Milwaukee Bucks, sempre più in vetta alla Eastern Conference. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di coach Mike Budenholzer, che supera agevolmente i Brooklyn Nets per 117-97. Già avanti di quindici punti all’intervallo, i Bucks hanno poi amministrato il vantaggio ... Leggi la notizia su oasport

