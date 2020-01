Napoli, prostituta massacrata e abbandonata nuda in strada al corso Umberto I (Di domenica 19 gennaio 2020) Una donna di circa 35 anni, ghanese, è stata soccorsa da un'ambulanza la notte del 16 gennaio sul corso Umberto I, nel centro di Napoli: era stata picchiata selvaggiamente e abbandonata agonizzante e nuda in strada. È stata trasferita in una struttura protetta. I carabinieri indagano sull'ipotesi della tratta delle schiave del sesso. Leggi la notizia su fanpage

