Napoli, lo Stato indietreggia davanti alla baby gang. L’Fsp: scena inguardabile, città fuori controllo (Di domenica 19 gennaio 2020) “È inguardabile quella scena dello Stato che a Napoli indietreggia per scelta di fronte alla disobbedienza, alla beffa, alla violenza, all’affermazione della più totale disobbedienza”. Valter Mazzetti, segretario generale dell’Fsp Polizia di Stato, commenta così l’episodio degli agenti aggrediti da un gruppo di ragazzi, a Napoli, nel Borgo Sant’Antonio Abate. “Quale messaggio è arrivato ai cittadini? – chiede Mazzetti – i poliziotti aggrediti hanno ricevuto il plauso di molti, a partire dal questore, per la loro lucidità, e noi ci uniamo al coro perché sappiamo bene come certe situazioni possano degenerare e come sia delicato gestire la strada. Ma quell’immagine è l’emblema di una realtà scomoda ma innegabile: a Napoli ampie zone sono terra di nessuno, e i tanti napoletani onesti sono i primi a saperlo e a subirlo in ... Leggi la notizia su ildenaro

OptaPaolo : 4 - Prima di Gennaro #Gattuso, l’ultimo allenatore ad aver perso 4 delle prime 5 gare alla guida del #Napoli in Ser… - pisto_gol : Laz-Nap 1:0 Una indecisione di Ospina che si fa beffare da Immobile condanna alla sconfitta il Napoli e premia la L… - vincenzocoppol5 : @s_tamburini Il ritiro è stato messo su dopo una serie di prestazioni non positive ultima un Roma Napoli con un sec… -