Napoli, folle inseguimento nella movida: 17enne senza patente bloccato dai carabinieri (Di domenica 19 gennaio 2020) Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo una folle fuga nel centro storico di Napoli: intercettato in piazza Trieste e Trento, è stato bloccato dopo una corsa di un paio di chilometri in piena area movida, tra altri automobilisti e pedoni. Motivo della fuga: non aveva mai preso la patente di guida. Leggi la notizia su fanpage

Carmen24583545 : di più di un semplice venditore di taralli: una maschera che animava le vie della città di Napoli con canzoni, bat… - TeleCapriNews : Identificati gli #autori del folle #gesto - lucacroc71 : RT @GianniRidi: L’ULTIMO FOLLE GIOCO IN TANGENZIALE A NAPOLI: 5 MOTORINI HANNO PERCORSO CONTROMANO IL TRATTO TRA AGNANO E POZZUOLI: ALCUNI… -