Napoli-Fiorentina 0-2, pagelle / Il Napoli sta passando dal lettino dell’analista alla tomba (Di domenica 19 gennaio 2020) OSPINA. Le tenebre scendono sempre di più sul Napule, Ilaria. Sembra un maleficio che rende molli di gambe e di cabeza. Compreso Paperospina che è tale e quale a uno stoccafisso sul gol di Chiesa. Certo evita altre due reti ma sacrificare il giovane Meret solo per i piedi è l’ennesima sciagura in questa tragedia di una squadra ridicola – 5 L’imperativo è distruggere ogni traccia di ancelottismo, anche le più costose. E allora ecco spazzato via il giovane Meret, “patrimonio della società”, che ci aveva puntato Carlo e dobbiamo sradicarlo dal cervello delle masse. Per fortuna Ospina non è certo da buttare, Fabrizio. Almeno evita altri due gol, appunto. E considerando che non disdegna di regalare qualche palla agli avversari, è già una notizia – 5,5 HYSAJ. A noi, si sa, l’Onesto Faticatore albanese non piace nemmeno un po’. Epperò è uno dei pochi a mantenere un ... Leggi la notizia su ilnapolista

