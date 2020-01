Napoli esempio negativo? La Ulss di Verona: Siamo Stati fraintesi, non volevamo offendere la città (Di domenica 19 gennaio 2020) Nessuna intenzione di creare «un esempio negativo su Napoli», che è stata citata «unicamente in qualità di benchmark nazionale per quanto riguarda il tasso di radioattività ambientale». Lo precisa l’Ulss 9 di Verona, dopo la polemica sollevata in Campania a proposito di un modulo sanitario di consenso per esami radiologici che, per far comprendere quanto fosse bassa la soglia di radiazioni, la equiparava «alla dose assorbita vivendo un mese a Napoli (capoluogo con la massima dose ambientale annua in Italia)». Di seguito il comunicato integrale diffuso dall’Azienda Ulss 9 scaligera: “Apprendiamo dalla stampa che un modulo di consenso a un esame radiologico della nostra azienda socio sanitaria è diventato oggetto di dibattito politico in Campania. La modulistica in questione, riferita all’esame TC Cone Beam (Cbct), nel descrivere il valore basso della dose da radiazioni ... ildenaro

