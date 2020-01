Napoli, babygang contro la polizia: “Residenti e commercianti in piazza a Borgo Sant’Antonio Abate” (Di domenica 19 gennaio 2020) Una manifestazione con i residenti e con i commercianti del Borgo di Sant'Antonio Abate a Napoli "per dimostrare che la stragrande maggioranza delle persone che vivono questo quartiere si dissocia dai comportamenti di un manipolo di baby delinquenti e chiede più sicurezza e legalità". Lo ha annunciato il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, dopo le polemiche per il video che ritrae gli agenti della polizia cacciati da un gruppo di ragazzini la sera del 17 gennaio, durante il Focarazzo di Sant'Antonio. fanpage

