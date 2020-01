Napoli, baby gang lancia petardi e sassi contro la polizia (VIDEO) (Di domenica 19 gennaio 2020) petardi e sassi lanciati contro la polizia da una baby gang a Napoli. Agenti costretti a indietreggiare. Aperta un’indagine. Napoli – petardi e sassi lanciati contro la polizia da una baby gang a Napoli. L’episodio, evidenziato sui social da diversi VIDEO, è avvenuto la sera del 17 gennaio durante la festa di Sant’Antonio, protettore degli animali. Nessuno è rimasto ferito con gli agenti che sono stati costretti ad indietreggiare con gli scudi per difendersi da questi assalti. La denuncia di Borrelli: “Questi messaggi non possono passare” Secondo quanto raccontato dal politico Borrelli, l’episodio è avvenuto durante la festa di Sant’Antonio. La baby-gang ha preso di mira la pattuglia della polizia iniziando a lanciare petardi e sassi. Gli agenti si sono difesi con gli scudi e sono stati costretti ad indietreggiare per evitare di ... Leggi la notizia su newsmondo

