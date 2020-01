Muti torna a Nisida con tre musicisti Usa. Esibizione in carcere prima del concerto al San Carlo (Di domenica 19 gennaio 2020) Volevo rincontrarvi e ho voluto portarvi tre musicisti che, per il loro strumento, sono unanimemente considerati tra i migliori al mondo. Non schifezze e caccavelle, ma il meglio che esiste, affinché ricordiate questo momento per tutta la vita”. Riccardo Muti presenta così ai ragazzi del carcere di Nisida Jennifer Gunn, Charles Vernon e Gene Pokorny, componenti della Chicago symphony orchestra, che lo accompagnano nella visita all’istituto penale per minorenni di Napoli. Un passaggio fortemente voluto dal maestro, che si esibirà in serata al San Carlo per la prima tappa italiana del tour europeo con cui festeggia i dieci anni di direzione musicale della Chicago, tra le migliori orchestre al mondo, che ha dalla sua 120 anni di storia. Al suo ritorno a Nisida, sceglie per l’Esibizione il belvedere, per far viaggiare le note in uno scenario mozzafiato, tra il panorama, il ... Leggi la notizia su ildenaro

