Minacciato di morte lo svedese che ha inventato la pizza al kiwi: gli italiani si scatenano e lui fa una dichiarazione d’amore alla nostra cucina (Di domenica 19 gennaio 2020) “So che la pizza in Italia è una religione… Ho avuto minacce di morte dall’Italia e dalla Francia per la mia pizza al kiwi“. E’ quanto dichiarato da Stellan Johansson, lo chef svedese diventato famoso per il suo bizzarro accostamento culinario: una pizza margherita ai kiwi. La foto diventata virale a causa al pizzaiolo non pochi problemi provenienti dall’Italia, patria della celebre a amata pizza. La pagina Facebook dello svedese è stata presa di mira da utenti italiani, scandalizzati da cotanto sacrilegio. “Mi rendo conto che la pizza in Italia sia una religione. In Svezia si mette praticamente qualsiasi cosa sulla pizza, ma anche qui utilizzare il kiwi è sembrato strano a molte persone. Ho ricevuto minacce di morte dall’Italia e dalla Francia. Sulla mia pagina ci sono molti commenti arrabbiati, ma credo siano soprattutto ... meteoweb.eu

