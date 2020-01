Milan, Rebic: «Ho dimostrato cosa posso fare. Pensiamo gara dopo gara» (Di domenica 19 gennaio 2020) Milan, Rebic parla dopo essere stato il match winner contro l’Udinese: «Ho dimostrato cosa posso fare. Pensiamo gara dopo gara» Ante Rebic, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro l’Udinese, che l’ha visto assoluto protagonista. Queste le dichiarazioni dell’attaccante: «Sono soddisfatto perché ho avuto la mia possibilità. Nelle ultime partite ho dimostrato cosa posso fare, ma la cosa più importante sono i tre punti, adesso dobbiamo guardare avanti. Ora si possono vedere i risultati. Non voglio dire nulla sui nostri obiettivi, dobbiamo pensare di partita in partita, cercando di fare più punti possibili». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

