Milan, Pioli: «Eravamo in emergenza, soddisfatto della vittoria» (Di domenica 19 gennaio 2020) Milan, ecco le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria contro l’Udinese: «Eravamo in emergenza, per questo sono soddisfatto» Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni: «Siamo partiti contratti, l’Udinese oggi stava meglio di noi e si è visto. Eravamo un po’ in emergenza, ed è per questo che sono soddisfatto dei miei giocatori. A noi sarebbe servito più movimento e un giocatore vicino a Ibra. Sono questi risultati che danno fiducia, lo spirito c’è sempre stato». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

