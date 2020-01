Migranti: Faraone, ‘Salvini giullare, scoperta sua messinscena’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – ‘Siamo al ridicolo: Salvini chiede ai suoi di votare sì per fasi processare. è veramente un pagliaccio e noi siamo stati bravi a scoprire la sua messinscena. La narrazione, a pochi giorni dal voto in Emilia, doveva essere: ‘mi mandano a processo. E invece no'”. Lo scrive in un post su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato. ‘La nostra linea garantista nel merito e l’idea di lasciare soltanto il centrodestra domani a votare in Giunta, garantendo per la seconda volta l’impunità al ‘capitano’ e rinviando all’Aula il nostro voto, ha smontato i suoi piani. Dunque, non potendo più dimostrare agli italiani di essere un capitano senza macchia, Salvini chiede ai suoi di votare per mandarlo a processo. Un vero giullare – conclude Faraone – che pensa di essere circondato ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

TV7Benevento : Migranti: Faraone, 'Salvini giullare, scoperta sua messinscena'... - zazoomnews : Migranti: Faraone ‘voto Casellati con destra fatto gravissimo’ - #Migranti: #Faraone #‘voto #Casellati - TV7Benevento : Migranti: Faraone, 'voto Casellati con destra fatto gravissimo'... -