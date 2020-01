Meteo ROMA: discreto, in ulteriore miglioramento per il rinforzo dell'anticiclone (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà poche nubi sparse domenica e lunedì, con un po' di vento dai quadranti orientali. Lo scenario diverrà ancora più stabile da martedì, a causa del nuovo consolidamento di una figura di alta pressione. Domenica 19: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 8 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì 20: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 10 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Martedì 21: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1037 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 8 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Mercoledì 22: sereno. Temperatura da 5°C a ... Leggi la notizia su meteogiornale

