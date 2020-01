METEO prossime ore , Italia tra correnti fredde e VORTICE mediterraneo. Le previsioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma - Situazione: Un robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana continua a guadagnare terreno dalle Isole britanniche verso la Mittle Europa mentre le correnti fredde affluite nei giorni scorsi dal Baltico verso le basse latitudini piegano ulteriormente verso ovest puntando la Spagna dove il tempo sarà instabile e nevoso. Sull'Italia la pressione torna ad aumentare dopo il passaggio della perturbazione di sabato ma l'afflusso freddo da est continua a portare annuvolamenti e qualche sporadico fenomeno, nevoso fino a quote collinari lungo le regioni adriatiche. Questa debole instabilità ci accompagnerà per le prossime 48 ore quindi in parte anche nella giornata di lunedì in attesa che martedì il campo barico aumenti ulteriormente portando maggiore stabilità. Solo la Sardegna, geograficamente più vicina al VORTICE iberico ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

Agenzia_Ansa : 'Ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi'. Lo afferma il segretario generale dell… - Lupacchiotto_ : RT @ilmeteoit: #meteo #19gennaio prossime ore con #venti più freddi, ultimo #maltempo e #neve - ilmeteoit : #meteo #19gennaio prossime ore con #venti più freddi, ultimo #maltempo e #neve -