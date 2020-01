METEO per domani, lunedì 20 Gennaio. FREDDO e VENTO, in Sardegna MALTEMPO (Di domenica 19 gennaio 2020) Pioggia e neve hanno fatto il loro ritorno sull'Italia, per via di una perturbazione giunta dalla Francia che ha la peculiarità di essere seguita da masse d'aria più fredda d'estrazione polare. Si torna così a respirare aria di vero inverno, dopo la lunga fase di piatta anticiclonica. Questo flusso FREDDO viene dirottato verso l'Italia attraverso correnti nord/orientali che vanno a scorrere lungo il perimetro sud-orientale dell'anticiclone in rimonta sull'Europa Occidentale. Le correnti fredde tendono a scivolare fin su Spagna e Marocco, dove si sta innescando una profonda ciclogenesi. Il grosso del MALTEMPO colpirà quindi la Penisola Iberica, soprattutto le zone affacciate al Mediterraneo, e l'Africa Nord-occidentale. In Italia continuerà ad affluire aria fredda, ma con l'anticiclone che tenderà a riconquistare da nord l'intera Penisola. Vediamo nel ... Leggi la notizia su meteogiornale

