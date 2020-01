METEO : FOCUS NEVE , vediamo dove nevicherà nelle prossime ore. Dettagli (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma - Situazione: La prima irruzione di aria fredda del 2020 non si è dimostrata particolarmente significativa per l'Italia anche se qualche nevicata fino a quote medio basse c'è stata. Ora però dopo il passaggio della perturbazione principale avremo solo fenomeni esigui, perché l'afflusso freddo risulta debole e avviene in un contesto mediamente anticiclonico quindi le precipitazioni saranno molto scarse. nelle prossime ore tuttavia avremo ancora qualche spolverata di NEVE soprattutto a ridosso dell'Appennino settentrionale e lungo i versanti adriatici, più esposti ai fenomeni da stau pluviometrico. vediamo un Dettaglio delle zone e delle quote. METEO NEVE domenica: Nord al mattino qualche spolverata a ridosso dell'Appennino Emiliano fino a 500m poi dal pomeriggio sera qualche fiocco potrà cadere anche sul basso Piemonte fino a ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

