Maxi sversamento di liquami nella Bassa bresciana: “Indagini in corso, fatto non resterà impunito” (Di domenica 19 gennaio 2020) Lo sversamento ha interessato diversi comuni della Bassa, tra cui Pontevico, Quinzano, Borgo San Giacomo e Robecco d’Oglio. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Leggi la notizia su fanpage

