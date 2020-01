Marotta: “L’operazione Spinazzola era da 55 milioni, era giusto valutare” (Di domenica 19 gennaio 2020) L'Inter è attivissima sul mercato. Dopo aver preso Young possono arrivare anche Eriksen, Giroud e Moses. L'uomo mercato Marotta ha detto che le trattative esistono, ma non sono così vicine alla conclusione come si pensa. L'ex a.d. Juve ha parlato anche del mancato scambio tra Spinazzola e Politano: "C'è stato un clamore mediatico veramente eccessivo. L'operazione Spinazzola era un'operazione da 55 milioni di euro. La società ha il diritto e deve analizzare bene tutte le situazioni. Al termine di queste valutazioni, non abbiamo concluso la trattativa". Leggi la notizia su fanpage

