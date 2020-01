Marian Salzman: «Il futuro è migliore di quanto pensiate» (Di domenica 19 gennaio 2020) C'è bisogno di essere toccati, cullatiPer terapyNeuro awarenessClean-air luxury10 trend del 2020Dilemma: ti chiama una delle più grandi compagnie di tabacco, in questo caso la Philip Morris International, e ti chiede di pensare a una strategia che sì supporti il proprio business, ma che faccia capire al mondo che bisogna puntare a un futuro senza fumo. Una bella sfida, quasi paradossale. E Marian Salzman, 60 anni, americana, ha accettato: il gruppo è un colosso e la challenge è più che stimolante. E così lei, americana di 60 anni, è vicepresidente senior, reponsabile delle comunicazioni globali per Philip Morris, oggi tra i dirigenti di pubbliche relazioni più premiati al mondo, trendpotter di riferimento. Lei lo sa: l’impegno è quello di costruire un futuro senza fumo e, per farlo, sta sta stringendo alleanze con ONG, gruppi di difesa e autorità di regolamentazione, accompagnando ... Leggi la notizia su vanityfair

Marian Salzman Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marian Salzman