Maria Elena Boschi | l’annuncio in diretta da Lilli Gruber che lascia senza parole

Maria Elena Boschi commenta in caso Gregoretti e poi svela alcune cose della sua vita privata Nel corso di un'intervista nella trasmissione televisiva di La7 condotta da Lilli Gruber, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dice di essere ancora molto legata al suo fidanzato anche se i due si sono lasciati. Una dichiarazione che è stata davvero inaspettata visto che la bella deputata non è mai molto disponibile a parlare della tua vita privata. Ha detto che si tratta di una sorta di autotutela. Ha confessato anche che, quando le hanno chiesto in altre occasioni in maniera diretta se c'era ancora una relazione con il suo compagno, aveva risposto in maniera vaga proprio perché voleva tutelare anche lui. Però adesso che le cose sono andate diversamente e ha deciso di dire la verità. Quando la giornalista ha incalzato per chiederle se è impegnata in questo

ShooterHatesYou : Maria Elena Boschi come i membri delle boyband che non possono far sapere che sono fidanzati se no le fan li abbandonano. - Corriere : Maria Elena Boschi: «Sono tornata single. Ho avuto una storia segreta. Ora è finita» - HuffPostItalia : Maria Elena Boschi: 'Sono tornata single' -