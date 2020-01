Maria Elena Boschi e la sua storia d’amore finita “Ora sono single, penso solo alla politica” (Di domenica 19 gennaio 2020) Maria Elena Boschi da Lilli Gruber a “Otto e Mezzo” su La7 ha voluto rendere pubblico che la sua relazione con l’uomo misterioso è terminata. L’Onorevole di Italia Viva ha detto di essere tornata single: “La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione” Ora la Boschi vuole pensare alla politica italiana e in modo particolare a Italia Viva. Secondo l’Onorevole il partito creato da Matteo Renzi potrebbe anche arrivare in doppia cifra al 10%. Boschi sottolinea come l’avversario politico di Italia Viva è la Destra e i sovranisti: “A Salvini gli fischino spesso le orecchie per causa nostra. Evidentemente se tutti si preoccupano di dove staremo, siamo più importanti di come dicono. Anzi, io penso che Italia viva già da sola ... Leggi la notizia su baritalianews

