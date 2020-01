Margherita ed Elena: le due ragazze multate di 4000 euro per il decreto Salvini (Di domenica 19 gennaio 2020) Il 16 ottobre due studentesse fiorentine partecipano a Prato a un corteo non autorizzato, organizzato da Sì Cobas a sostegno delle lotte di alcuni operai tessili. A Margherita Mastrantoni, 18 anni, ed Elena Amadei, di 17, è stato recapitato un verbale che contesta il blocco stradale, reintrodotto dal decreto sicurezza, e una sanzione da mille a 4mila euro. Multe analoghe anche a 21 operai che hanno preso parte allo stesso corteo. Ieri Margherita ed Elena hanno partecipato a Prato alla “Marcia per la libertà” per chiedere l’annullamento dei decreti sicurezza e delle multe. E hanno parlato con Repubblica: Era la prima volta che partecipavate a una manifestazione? Margherita: «No, facciamo parte di un collettivo scolastico e abbiamo seguito diverse manifestazioni, da quelle sulla scuola a quelle operaie. Poi anche quelle sui cambiamenti climatici e il primo raduno delle sardine a ... Leggi la notizia su nextquotidiano

repubblica : Decreto sicurezza, Prato scende in piazza per Elena e Margherita punite con una multa da 4.000 euro per aver partec… - annalaurabar : RT @neXtquotidiano: Margherita ed Elena: le due ragazze multate di 4000 euro per il #decretoSalvini - neXtquotidiano : Margherita ed Elena: le due ragazze multate di 4000 euro per il #decretoSalvini -