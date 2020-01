Mangiare facendo del bene al pianeta: ecco il vademecum per diventare tutti un po’ più vegani (Di domenica 19 gennaio 2020) diventare (un po’ più) vegani non solo è facile, ma è la cosa migliore che possiate fare per voi, per gli animali e per il pianeta. Basta sapere come fare. E’ l’idea di Silvia Goggi, medico specialista in Scienze dell’Alimentazione, coautrice delle linee guida internazionali per la pianificazione delle diete vegetariane e autrice di ‘E’ facile diventare un po’ più vegano’ (Rizzoli), appena arrivato in libreria. Che la temperatura terrestre sia aumentata in modo preoccupante è un dato di fatto. Lo è altrettanto che un terzo delle emissioni dei gas serra che saturano l’atmosfera proviene dalle attività di allevamento intensivo di mucche, maiali e polli. Non solo: più cresce la domanda globale di carne e altri prodotti derivati dagli animali, più le foreste vengono bruciate per far spazio a coltivazioni che diventeranno mangime. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

