Maltempo e gelate nel Lazio: fondi della Regione per il settore olivicolo (Di domenica 19 gennaio 2020) “Dalla Regione Lazio una prima importante risposta a sostegno delle imprese del settore olivicolo colpite dalle gelate di febbraio, marzo e aprile del 2018“: lo afferma in una nota, Coldiretti Lazio, riferendosi alla determinazione (numero G18342 pubblicata sul Burl numero 1 dello scorso 2 gennaio) che stanzia la somma complessiva di 800mila euro per un bando pubblico destinato a sostenere la ripresa economica delle imprese agricole del settore olivicolo con il fine di “compensare il mancato reddito derivante dagli impianti produttivi olivicoli colpiti dall’avversità atmosferica” per le gelate dal 25 febbraio al 1 marzo 2018. “Si tratta – spiega la nota – di un provvedimento chiesto a gran voce da Coldiretti Lazio proprio per lo stato di crisi dovuto alle gelate e, in generale, dal Maltempo del 2018 che ha causato per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Maltempo gelate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maltempo gelate