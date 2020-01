Maiden, la barca di sole donne che ha fatto il giro del mondo (Di domenica 19 gennaio 2020) Il timoniere aveva esperienza solo come marinaio di coperta, ex cuoca imbarcata su barche da charter, la nave era di seconda mano e la stampa era tutta contro. Invece l’impresa riuscì e a farla, 30 anni fa, furono un gruppo di donne che avevano tutti contro, compresa la maschilista tradizione marinara che considerava la presenza femminile nefasta a bordo di una barca. Il Maiden fu la prima imbarcazione con un equipaggio tutto di donne ad affrontare e concludere la Whitbread Round the World: 33mila miglia percorse in 9 mesi attorno al mondo. Al timone Tracy Edwards, che compì 27 anni fra il 1989 e il 1990 durante la traversata fra Southampton, in Inghilterra, l’Uruguay, l’Australia, la Florida e ritorno. All’inizio non avevano sponsor, le sostenne re Hussein di Giordania. Tracy Edwards ipotecò la casa per acquistare, nel 1987, l’ex Stabilio Boss, un 58 piedi di alluminio usato. Lo ... Leggi la notizia su vanityfair

Maiden barca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maiden barca