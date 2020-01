Mafia: Magorno (Iv), ‘esempio Borsellino faro per legalità’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Ottanta anni fa nasceva Paolo Borsellino che continua a vivere in ognuno di noi. Il suo esempio rappresenta un faro nell’impegno per affermare la cultura della legalità”. Lo afferma il senatore di Italia viva Ernesto Magorno. L'articolo Mafia: Magorno (Iv), ‘esempio Borsellino faro per legalità’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

