‘Ma sei senza mutandine…’ | Chiara Ferragni in Senza veli | décolleté e zona inquinale in

‘Ma sei senza mutandine…’: Chiara Ferragni in topless, décolleté e zona inquinale in bella vista [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) La nuova collezione di Chiara Ferragni Di recente Chiara Ferragni ha presentato la sua nuova linea di moda. Per l’occasione la nota influencer cremonese sta promuovendo alcuni capi sul suo seguitissimo account Instagram che conta più di 18 milioni di follower. E se qualche giorno fa la fashion blogger ha fatto parlare di sé per la clip interrotta a sfavore di Fedez, ora c’è un chiacchiericcio per il suo outfit. Nella serata di sabato, infatti, la moglie del rapper e madre di Leone si è mostrata semi svestita sul social network. L’influencer cremonese semi svestita su Instagram Di certo Chiara Ferragni non si fa degli scrupoli nel mostrarsi con pochi vestiti addosso. Infatti non è la prima volta che la fashion blogger più pagata d’Italia, circa 58 mila euro a post, posta delle foto sensuali su IG. Nello specifico la moglie di Fedez ha voluto mostrare al suo ... kontrokultura

marattin : Comunque sei proprio forte Claudio. Per difendere Quota 100 hai postato un documento (il Bollettino di Bankitalia)… - carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - trash_italiano : 'SE CONTINUA COSÌ QUESTA FINISCE MALISSIMO. MA SEI UNA DEFICIENTE' #GFVIP -