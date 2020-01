M5s, Di Maio: “Ci sono cose da cambiare nel Movimento? Sono il primo a dirlo. Il capo politico da solo non ce la può fare” (Di domenica 19 gennaio 2020) “cose da cambiare nel Movimento? Sono il primo a dirlo. Dopo 10 anni a marzo organizzeremo i cosiddetti Stati generali. La nostra sfida è farli diventare l’occasione per mettere a posto il Movimento ma anche per mettere in piedi una nuova carta dei valori e un’organizzazione più efficace”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, a Lamezia Terme per supportare il candidato alle prossime regionali Francesco Aiello. E sul suo ruolo il ministro degli Esteri aggiunge: “Il solo capo politico non ce la può fare”. “Ma ricordiamoci che il Movimento è utile se aiuta quelli che stanno fuori non quelli che stanno dentro. A noi interessa far star bene il cittadini”, conclude Di Maio. L'articolo M5s, Di Maio: “Ci Sono cose da cambiare nel Movimento? Sono il primo a dirlo. Il capo politico da solo non ce la può fare” proviene ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

BarillariM5S : Io non mi inchinero' mai. Né alla Lega e né al Pd. Di Maio si dimette? Non abbiamo bisogno di un nuovo capo che lo… - fattoquotidiano : ALFONSO BONAFEDE ”Il capo deve restare lui: lavora tanto, può fare anche il ministro” [L'intervista di Luca De Car… - ronzidante : RT @MPenikas: FQ: M5s, Di Maio: “Ci sono cose da cambiare nel Movimento? Sono il primo a dirlo. Il capo politico da solo non ce la può far… -