Lutto per Umberto Tozzi, trovata senza vita la sua ex moglie e madre del figlio Nicola (Di domenica 19 gennaio 2020) Lutto per Umberto Tozzi, morta la sua ex moglie. La donna, Serafina Scialò, 63 anni, è stata trovata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. La donna era stata sposata con Umberto Tozzi e proprio con il cantautore torinese aveva avuto un figlio, Nicola Armando. A dare la notizia della tragica scomparsa della donna è stato “Il Messaggero Veneto”. Serafina Scialò, collaboratrice scolastica presso l’istituto Educandato Uccellis di Udine, da giorni non si presentava al lavoro, così i colleghi preoccupati hanno dato l’allarme. La Scialò non avrebbe fatto rientro sul luogo di lavoro da dopo le festività natalizie e senza darne avviso. La sua irreperibilità ha destato più di un sospetto, innescando la macchina dei controlli. Venerdì le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna e, una volta ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

