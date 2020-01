L’Unione economica euroasiatica guarda verso l’India (Di domenica 19 gennaio 2020) La Russia vorrebbe convincere l’India a firmare un accordo di libero scambio con l’Unione economica euroasiatica (Eaue) che, come suggerisce la denominazione, è appunto un’area di libero scambio a cui prendono parte Federazione russa, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. Mosca ha un ruolo rilevante nelle dinamiche della Eaeu e pertanto una partnership più stretta con l’India sarebbe anche una rilevante vittoria strategica per il Cremlino. Il presidente Vladimir Putin aveva affermato , nel mese di settembre, che l’Unione economica avrebbe dato il via ai colloqui con l’India per giungere alla stipula di questo accordo. Nel mese di dicembre, invece, Nikolay Kudashev, ambasciatore russo presso Nuova Delhi, aveva affermato che la Federazione era fiduciosa circa il raggiungimento di un’intesa nel corso del 2020. L’attivismo di ... Leggi la notizia su it.insideover

RBB_Riverside : RT @ilpetulante: Keynesiani/socialisti: obiettivi -> occupazione / reddito. Neoclassici/neoliberisti: obiettivi -> stabilità prezzi. Preme… - GwfhRenmar : RT @ilpetulante: Keynesiani/socialisti: obiettivi -> occupazione / reddito. Neoclassici/neoliberisti: obiettivi -> stabilità prezzi. Preme… - RiccardoFax : RT @ilpetulante: Keynesiani/socialisti: obiettivi -> occupazione / reddito. Neoclassici/neoliberisti: obiettivi -> stabilità prezzi. Preme… -