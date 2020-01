Luigi Mario Favoloso, Gianluigi Nuzzi contro mamma Loredana: "Cerca solo visibilità" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uno scontro sicuramente forte quello appena avvenuto negli studi di Live Non E' La D'Urso tra il giornalista GianLuigi Nuzzi e Loredana, la mamma di Luigi Favoloso, apparentemente scomparso da settimane. Ricordiamo infatti che l'ex fidanzato di Nina Moric sarebbe scomparso da tempo, ma soltanto qualche giorno fa avrebbe contattato la madre per assicurarle di stare bene. Anche per questo, la sua denuncia di scomparsa sarebbe stata ritirata, e questa sera a Live Non E' La D'Urso ritroviamo mamma Loredana pronta a spiegare tutta la sua verità.Il giornalista Nuzzi, però, ha deciso di sfogarsi esprimendo alla mamma di Favoloso tutte le sue perplessità: "Sa quante persone scompaiono in Italia ogni anno? Lei non era a casa ad aspettare il ritorno di suo figlio, lei ha Cercato visibilità e anche stasera è qui tutta agghindata per farsi vedere". Dal canto suo, risponde con un ... blogo

Michele Favoloso : chi è il padre di Luigi Mario : Michele Favoloso è il padre di Luigi Mario , ex gieffino concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello condotta nel 2018 da Barbara d'Urso.E' residente a Torre del Greco. E' stato sposato con Loredana Fiorentino, i due sono separati da 15 anni. Ha due figli, oltre Luigi Mario c'è anche Martina. Lavora nel settore della tessitura.prosegui la lettura Michele Favoloso : chi è il padre di Luigi Mario pubblicato su Gossipblog.it 19 ...

Luigi Mario Favoloso - il padre Michele a Domenica Live : "Non siamo suoi complici. Nina Moric si prenderà la responsabilità di quello che dice" (Video) : Michele Favoloso , padre di Luigi Mario Favoloso , è stato intervistato nella puntata di oggi di Domenica Live , il programma condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. Michele Favoloso ha replicato alle dichiarazioni di Nina Moric , rilasciate sempre a Domenica Live , durante la puntata andata in onda una settimana fa. La showgirl ed ex modella croata ha fatto intendere che la famiglia di Luigi Mario Favoloso è sempre stata complice del suo ...

Domenica Live - il padre di Luigi Mario Favoloso : “Ho parlato con mio figlio - sta bene” : A “ Domenica Live ”, il padre di Luigi Mario Favoloso racconta di avere parlato al telefono con il figlio . In seguito agli aggiornamenti dati da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” (ve ne abbiamo parlato qui), questo pomeriggio, il padre di Luigi Mario Favoloso è stato ospite a “ Domenica Live ” e, alla padrona di casa Barbara D’Urso, […] L'articolo Domenica Live , il padre di Luigi Mario ...

Luigi Mario Favoloso ha tradito Nina Moric : la confessione di Serena in diretta tv : Luigi Mario Favoloso ha tradito Nina Moric : a dirlo è Serena , una ragazza che ha fatto una lunga confessione in diretta tv e che sostiene di aver avuto rapporti con lui mentre era ancora fidanzato con la modella croata. La ragazza ha raccontato tutti i retroscena, sostenendo di essere stata ingannata e mentita da lui. Quando pensavamo di averle sentite tutte ...

Selvaggia Lucarelli - spietata contro Luigi Mario Favoloso : Arrivano le stoccate di Selvaggia Lucarelli sul caso di Luigi Mario Favoloso , l’opinionista non risparmia commenti velenosi Non poteva essere morbida su Luigi Mario Favoloso l’opinionista Selvaggia Lucarelli , e infatti non lo è stata! L’irriverente blogger non ha perso occasione di infierire contro l’ex compagno di Nina Moric che da qualche tempo è stato dato per scomparso. Sì, proprio così, per qualche tempo non si è saputo nulla di Favoloso , ...

Luigi Mario Favoloso sta bene - non è in Italia : la rivelazione a Pomeriggio 5 (video) : A 18 giorni dalla sua 'scomparsa', Luigi Mario Favoloso, oggi, alle 16:22, è tornato a farsi vivo con la redazione di 'Pomeriggio 5' per rassicurare amici, conoscenti e familiari sulle sue condizioni:prosegui la letturaLuigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia: la rivelazione a Pomeriggio 5 (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 gennaio 2020 18:14.

