Luigi Favoloso, la madre attacca Nina Moric: “Lo voleva sempre al suo servizio, era la sua ombra” (Di domenica 19 gennaio 2020) La madre di Luigi Favoloso ha attaccato pesantemente Nina Moric, la modella trattava suo figlio come un servo? Ecco cosa ha detto Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario Favoloso, si è scagliata ancora una volta contro Nina Moric. La modella di recente ha accusato l’ex fidanzato di aver picchiato non solo lei ma anche il figlio Carlos mentre stavano insieme. La madre dell’ex gieffino ci ha tenuto a smentire le accuse che Nina Moric ha rivolto nei confronti di Favoloso, a detta sua il figlio era davvero innamorato di lei e non l’avrebbe mai picchiata. La signora Loredana ha fatto sapere che Luigi faceva di tutto per Nina, lei lo trattava come se fosse il suo servo. Per smentire le dichiarazioni della Moric, Loredana Fiorentino ha dichiarato: “Mio figlio non ha mai alzato le mani su Nina Moric, figuriamoci su suo figlio Carlos. Non crederò mai a queste parole, sono ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

