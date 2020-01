Luigi Favoloso, il padre a Domenica Live: “L’ho sentito, sta bene” (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Domenica Live è stato ospite Michele Favoloso, il padre di Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric. Il padre ha voluto difendere il figlio dalle accuse proprio della modella, che ha rivelato di credere che la scomparsa sia stata creata a tavolino. Michele Favoloso difende il figlio Luigi Michele Favoloso, nel salotto di Barbara d’Urso, ha preso le parti del figlio e della sua famiglia rispetto alle parole di Nina Moric. L’uomo ha rivelato di essere venuto a conoscenza della scomparsa di Luigi dalla figlia. Negli ultimi giorni, il giovane sembrava demoralizzato, in procinto di parlare col padre di qualcosa di importante: “Quando è andato via non mi sono preoccupato troppo perché non aveva il passaporto”. Michele non crede che Luigi abbia fatto un gesto estremo. L’uomo ha affermato di credere che l’ex moglie Loredana sia ignara del destino del figlio e che abbia fatto la ... thesocialpost

