Luigi Favoloso è scomparso, sale il dubbio: lo ha fatto per visibilità? (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Luigi Favoloso è scomparso, sale il dubbio: lo ha fatto per visibilità? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luigi Favoloso è scomparso dallo scorso dicembre, questa sera sua madre è ospite di Live non è la D’Urso ma sale il dubbio: sta facendo tutto questo per la visibilità? A Live Non è la D’Urso si continua a parlare della scomparsa di Luigi Favoloso avvenuto il 29 dicembre 2019, in studio c’è anche la mamma di c che … youmovies

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - rincominciadate : RT @capatesuspigolo: La mamma di Luigi Favoloso è in realtà la strega Agata che rapisce i Puffi #noneladurso - Arineedyourlove : RT @yeahitsmicky: la mamma di Luigi Favoloso comunque ha proprio la faccia proprio come il culo del figlio #noneladurso -