Lo Sfogo di Paola Caruso in Diretta a Domenica Live! (Di domenica 19 gennaio 2020) A Domenica Live torna Paola Caruso molto arrabbiata con due concorrenti del Grande Fratello Vip: la donna in studio ha un forte scontro con Moreno Merlo. Ecco cosa è successo in Diretta nel salotto di Barbara D’Urso! A Domenica Live ancora una volta è ospite Paola Caruso che in questa puntata è assoluta protagonista. La showgirl è molto arrabbiata e si scaglia contro Ivan Gonzalez, attualmente inquilino nella casa del Grande Fratello Vip, ma soprattutto contro il suo Ex Moreno Merlo. Paola ripercorre la sua entrata nella casa del Grande Fratello quando ha avuto il confronto con Ivan che continua ora ad accusarla di essere solo un opportunista. Ma la vera rabbia di Paola è contro Moreno Merlo. La Caruso infatti dichiara che a causa delle accuse del suo ex lei sta continuando a ricevere degli insulti e delle minacce sui social, cose che non erano mai avvenute prima di averlo ... gossipnews.tv

infoitcultura : Paola Caruso derisa al Grande Fratello Vip | L’amaro sfogo conto Barbara Aliberti | Video - infoitcultura : Ivan Gonzalez gay? Confessionale fiume e sfogo in Casa: la verità su Paola Caruso - zazoomnews : Paola Caruso derisa al Grande Fratello Vip L’amaro sfogo conto Barbara Aliberti Video - #Paola #Caruso #derisa… -