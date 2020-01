Liverpool Manchester United streaming e tv: dove vedere la partita di Premier League (Di domenica 19 gennaio 2020) Liverpool Manchester United streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A Liverpool Manchester United streaming TV – Oggi, domenica 19 gennaio 2020, alle ore 17,30 (italiane) Liverpool e Manchester United scendono in campo ad Anfield, gara valida per la 23esima giornata della Premier League (il campionato inglese) 2019-2020. dove vedere Liverpool Manchester United in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Premier League nel dettaglio: Liverpool Manchester United: dove vederla in tv La partita della Premier tra Liverpool e Manchester United sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) su Sky Sport 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Liverpool ... Leggi la notizia su tpi

