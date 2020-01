Liverpool-Manchester United: il big match di Anfield live su Sky (Di domenica 19 gennaio 2020) La Premier League è giunta alla 23esima giornata e propone una classica del calcio inglese ma che, per quanto visto finora in questa stagione potrebbe avere un risultato quasi scontato: liverpool-Manchester United. I campioni d’Europa, infatti, sono stati protagonisti di un percorso in campionato al limite della perfezione: i Red Devils sono ancora imbattuti, a … L'articolo liverpool-Manchester United: il big match di Anfield live su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

quediganqueson : RT @Relatoresconvos: #Agenda?? #SerieA???? Milan 0-1 Udinese (ET) 11:00 Bologna-Hellas Verona 11:00 Brescia-Cagliari 11:00 Lecce - Inter 11:0… - tiposenose : RT @Relatoresconvos: #Agenda?? #SerieA???? Milan 0-1 Udinese (ET) 11:00 Bologna-Hellas Verona 11:00 Brescia-Cagliari 11:00 Lecce - Inter 11:0… - esteban_quito7 : 11:00 Inter 11:30 Bayern 13:30 Manchester United- Liverpool 17:00 Barça 19:00 River Mi domingo ? -