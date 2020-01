LIVE Volley, Risultati Superlega oggi in DIRETTA: trasferte per Civitanova e Modena, Perugia ospita Monza (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione 16ma giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima giornata, terza del girone di ritorno, di Superlega 2019-20, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube, nonostante sia saldamente in testa alla classifica, sarà chiamata al riscatto dopo aver perso la prima partita della stagione contro Milano, i ragazzi di Fefè De Giorgi se la dovranno vedere con Latina, formazione che necessita a tutti i costi di una vittoria per lasciare la zona retrocessione. Perugia, che viene da una serie di nove vittorie consecutive, ospiterà al Pala Barton Monza: Kurek e Orduna proveranno in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote a Leon e compagni, l’obiettivo è quello di raggiungere i play-off, al momento distanti tre punti. Milano, che viaggia letteralmente sulle ali dell’entusiasmo, è ormai ... Leggi la notizia su oasport

IdeawebTV : Volley B2/F LIVE: Cuneo-Chieri 2-1, si gioca il 4° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Volley B2/F LIVE: Cuneo-Chieri 2-0, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Volley B2/F LIVE: Cuneo-Chieri 1-0, si gioca il 2° set. SEGUI LA DIRETTA -