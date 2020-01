LIVE Volley, Risultati Superlega oggi in DIRETTA: Civitanova sotto con Latina, bene Modena, Civitanova, Milano e Perugia (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione 16ma giornata PERUGIA-MONZA 6-3: gran colpo in attacco di Lanza, doppio break per la Sir. MILANO-RAVENNA 5-2: sbaglia Nimir dai nove metri. Latina-Civitanova 25-23: continua il periodo no per la Lube, che si trova a rincorrere. TRENTINO-VIBO VALENTIA 25-23: Russell regala il primo parziale ai suoi. SORA-MODENA 3-8: veloce al centro per Mazzone. PIACENZA-VERONA 23-23: Berger sparacchia fuori e si prelude due set-point. PERUGIA-MONZA 25-18: la Sir risponde a Milano e si porta in vantaggio di un set. MILANO-RAVENNA 25-18: Abdel Aziz e compagni continuano nel proprio momento di grazia. Latina-Civitanova 23-22: mani-out di Leal, ma la Lube sta faticando più del previsto. TRENTINO-VIBO VALENTIA 21-20: time-out per l’Itas, che continua ad essere poco continua. SORA-MODENA 13-25: i “Canarini” si aggiudicano ... Leggi la notizia su oasport

PiacenzaSera : Aggiornamenti live #Volley #Piacenza -