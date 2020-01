LIVE Volley, Risultati Superlega oggi in DIRETTA: Civitanova aggancia Latina, vincono Modena e Milano, bene Perugia e Trento (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione 16ma giornata TRENTINO-VIBO VALENTIA 9-17: i ragazzi di Lorenzetti sembrano aver mollato nel terzo parziale. PIACENZA-VERONA 10-14: ace di Krismanovic. PERUGIA-MONZA 21-20: Kurek passa in parallela. MILANO-RAVENNA 25-18: la chiude Sbertoli di seconda intenzione, la PowerVolley continua a stupire. Latina-Civitanova 11-16: colpo spettacolare di Juantorena, che tecnica! TRENTO-VIBO VALENTIA 7-12: non passa il servizio di Russell. SORA-MODENA 20-25: i ragazzi di Giani sono i primi a conquistare i tre punti, adesso aspettano le altre per scoprire la loro posizione in classifica al termine di questa giornata. PIACENZA-VERONA: 4-7 primo tempo a segno per Solè. PERUGIA-MONZA 17-17: muro di Beretta su Russo. MILANO-RAVENNA 14-13: super ricezione di Lavia, Grodzanov chiude in attacco. Latina-Civitanova 7-11: Leal sfrutta il muro ... Leggi la notizia su oasport

