LIVE Volley, Risultati Superlega oggi in DIRETTA: Civitanova aggancia Latina, bene Modena, Civitanova, Milano e Perugia (Di domenica 19 gennaio 2020) Presentazione 16ma giornata PIACENZA-VERONA 26-24: scambio infinito, il più bello della partita, Kooy chiude con una pipe imprendibile. TRENTINO-VIBO VALENTIA 25-23: Russell chiude il secondo parziale. PIACENZA-VERONA 20-21: non passa la battuta di Berger. Latina-Civitanova 19-25: ace di Leal e la Lube accorcia le distanze. TRENTINO-VIBO VALENTIA 23-21: primo tempo dietro di Lisinac. SORA-MODENA 7-7: errore in attacco di Bossi. PIACENZA-VERONA 18-18: pipe di Kooy, si va avanti punto a punto. PERUGIA-MONZA 25-17: la Sir risponde a Milano, partita senza storia al Pala Barton. MILANO-RAVENNA 25-20: Kozamernik regala il secondo parziale ai suoi. Latina-Civitanova 16-20: alzata spettacolare di Balaso, Leal non delude in attacco. TRENTINO-VIBO VALENTIA 20-16: si ferma sul nastro la battuta di Mengozzi. SORA-MODENA 19-25: i ...

